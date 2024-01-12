الحوثيون: 5 شهداء ومصابون إثر شنّ الولايات المتحدة وبريطانيا 73 غارة على اليمن

الحوثيون: نؤكد استمرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، و"العدوان الأميركي البريطاني، لن يمر دون رد ودون عقاب".

أكّد الناطق بلسان "أنصار الله" الحوثيين باليمن، أن الغارات والقصف التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا، ليل الخميس - الجمعة، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، مشددا على أن ذلك "لن يمرّ بدون ردّ".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "العدو الأميركي البريطاني أقدم على شن عدوان غاشم على اليمن بـ73 غارة".

وأكّد "استمرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".

وأضاف: "لن نتردد باستهداف مصادر التهديد كافة"، لافتا إلى أن "العدوان أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 أشخاص".

وتابع: "العدوان لن يثنينا عن موقفنا الداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "العدوان الأميركي البريطاني، لن يمر دون رد ودون عقاب".

وقال: "لن نتردد في قصف الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن سيادتنا".

وأشار إلى أن "الغارات استهدفت العاصمة #صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

وفجر اليوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ"عدوان أميركي".

كما ذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة، أن "الطيران الأميركي والبريطاني شن غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار".

وأدانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم الجمعة، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على اليمن.

ودعت روسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب الغارات الأميركية والبريطانية على العاصمة اليمنية، صنعاء.