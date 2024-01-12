مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة

أعلن مكتب نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع قطر من أجله إدخال أدوية إلى قطاع غزة والأسرى المحتجزين لدى حماس، على أن يتم ذلك "خلال الأيام القليلة المقبلة".

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التوصل لاتفاق لإدخال أدوية إلى قطاع غزة والأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو، أن "رئيس الموساد، دافيد برنياع، قاد خطوة مقابل قطر من أجلها أن تسمح بإدخال الأدوية إلى المختطفين المحتجزين لدى حماس في غزة".

واعتبر أن "ذلك يأتي جزءا من نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لقطاع غزة، ومن المزمع أن يتم إدخال الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".

ولم يتطرق بيان مكتب نتنياهو إلى فحوى وتفاصيل الاتفاق؛ وفي المقابل لم يرد أي تعليق من حماس أو قطر على الإعلان الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن "الاتفاق يتضمن إدخال أدوية مخصصة لأمراض وإصابات الأسرى وبعضها منقذة للحياة".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "قطر هي من أقنعت حماس على الموافقة على الاتفاق، والذي بموجبه ستقوم إسرائيل بإدخال أدوية كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة".

ووفقا لما أورد موقع "واينت" الإلكتروني، فإن الأدوية سيتم إدخالها إلى الأسرى الإسرائيليين بواسطة الصليب الأحمر، على أن يتم ذلك ضمن مساعدات إنسانية للقطاع ومن ضمنها الأدوية.