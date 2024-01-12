طولكرم: استشهاد شاب إثر تعرضه للضرب من قوات الاحتلال في بلدة زيتا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد زبيدي نتيجة الاعتداء المبرح عليه من قبل جيش الاحتلال في بلدة زيتا.

استشهد الشاب خالد أحمد زبيدي (18 عاما) إثر تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح على يد قوات الاحتلال في بلدة زيتا شمالي طولكرم، مساء اليوم الجمعة.

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وذكرت مصادر، أن شابين آخرين أصيبا بجراح من جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في زيتا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد زبيدي نتيجة الاعتداء المبرح عليه من قبل جيش الاحتلال في بلدة زيتا.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة جدا جراء الاعتداء بالضرب المبرح، ما أدى إلى توقف القلب والرئتين للمصاب خلال مواجهات في قرية زيتا.

وذكر شهود عيان، أن 3 شبان أصيبوا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال، ونقلوا بالمركبات الخاصة والإسعاف إلى مشافي مدينة طولكرم.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 344 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 90 طفلا و47 شهيدا احتجز الاحتلال جثامينهم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدات وقرى في محافظة جنين واعتدت بالضرب المبرح على شاب واعتقلت آخر واحتجزت 5 آخرين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة يعبد ونشرت فرقة مشاة وداهمت أحيائها وشنت حملات تمشيط واسعة ونشرت القناصة على أسطح العمارات والمحلات والكمائن في الأحياء، وداهمت عدة منازل واحتجزت 5 مواطنين عدة ساعات ونكلت بهم قبل أن تفرج عنهم، كما عاثت خرابا في محتويات المنازل ومركبات المواطنين واعتدت بالضرب المبرح على شاب حيث أصيب برضوض وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات في البلدة إثر الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت تجاه المواطنين؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات طورة، كفيرت وزبدة جنوب جنين، وزبوبا، رمانة، تعنك والسيلة الحارثية غربا، والجلمة، عرانة ودير أبو ضعيف شمال شرق المحافظة، وسيرت آلياتها العسكرية وشنت حملات تمشيط وتفتيش ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في تلك القرى والبلدات .