غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الأحد، على أطراف بلدة حولا وميس الجبل في جنوب لبنان، حيث سقطت عدة قذائف على تخوم البلدات اللبنانية في الجنوب والمناطق المأهولة.

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وتواصل القصف على طول الحدود الشمالية مع لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما تواصل القصف على عدة مناطق في جنوب لبنان>

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مجموعات مسلحة في الأراضي اللبنانية حاولت تنفيذ عمليات ضد قواته.