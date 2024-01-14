100 يوم للحرب على غزة: المعطيات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي

الاحتلال ينشر معطيات يقول إنها تلخض 100 يوم من الحرب على قطاع غزة، بما يشمل المواجهات في الجبهة الشمالية مع حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك عمليات الاحتلال بالضفة، والمعطيات المتعلقة بقتلاه ومصابيه وقوات الاحتياط التي جرى استدعائها.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، معطيات رسمية زعم أنها تلخص 100 يوم من القتال في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي شملت كذلك المواجهات المتصاعدة مع حزب الله اللبناني، في المنطقة الحدودية.

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ويظهر من معطيات الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تعرضت لإطلاق 11 ألف قذيفة صاروخية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بينها 9 آلاف قذيفة أطلقت من غزة إضافة إلى ألفي قذيفة أطلقت من الجنوب اللبناني.

كما أظهرت المعطيات أن جيش الاحتلال استدعى 295 ألف عنصر في قوات الاحتياط، في حين وصل معدل فترة خدمة عنصر الاحتياط 61 يومًا؛ وقال إن الحرب أسفرت عن إصابة نحو 9 آلاف جنديا بأعراض "ما بعد الصدمة" النفسية.

المعطيات الرسمية كما أوردها الجيش الإسرائيلي؛

قطاع غزة:

القضاء على حوالي 9 آلاف "مخرب"، وفق تعبيره، في إشارة إلى عناصر في فصائل المقاومة.

تصفية قائدي لوائين و19 قائد كتيبة في حركة حماس.

تصفية أكثر 50 قائد سرية في فصائل المقاومة.

مهاجمة حوالي 30 ألف هدف.

اعتقال حوالي 2300 مشتبه به (مواطن فلسطيني في غزة) واقتيادعم للتحقيق في الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية.

إطلاق حوالي 9000 صاروخ من غزة عبرت القطاع للأراضي الإسرائيلية.

الجبهة الشمالية:

القضاء على حوالي 170 "مخربا"، وفق تعبيره.

مهاجمة حوالي 750 هدفًا.

إطلاق حوالي 2000 صاروخ من لبنان عبرت للأراضي الإسرائيلية.

إطلاق حوالي 30 صاروخت من سورية عبرت للأراضي الإسرائيلية.

الضفة الغربية:

اعتقال أكثر من 2650 "مطلوبًا" لجيش الاحتلال.

من بينهم حوالي 1300 ناشط في حركة حماس.

تنفيذ أكثر من 40 عملية على مستوى الفرق العسكرية

هدم 14 منزلا لـ"مخربين"، وفق تعبيره.

القوى العاملة:

تجنيد حوالي 295 ألف جندي احتياطي منذ بداية الحرب.

إعفاء حوالي 45 ألف منهم (15%) من الخدمة الاحتياطية وتجنيدهم في الخدمة الفعلية (القوات النظامية).

حوالي 61 يومًا في الخدمة العسكرية في المتوسط ​​لكل عنصر احتياط.

1% من عناصر الاحتياط الذين تم استدعائهم تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

118 ألفا منهم (40%) آباء وأمهات لأطفال.

معطيات طبية:

إجلاء حوالي 970 جريحًا في 415 عملية إخلاء بالمروحيات العسكرية.

تنفيذ حوالي 1700 عملية إجلاء مصابين بواسطة مركبات.

إجراء نحو 215 علاجًا طبيًا منقذًا للحياة في كافة القطاعات.

حوالي 9000 ضحية ما بعد الصدمة (النفسية)

عاد نحو 75% منهم إلى القتال.

ضحايا:

522 قتيلا منذ بدء الحرب

188 منهم في المناورة البرية بالقطاع

36 منهم في حوادث عملياتية، منهم 19 في حوادث إطلاق نيران صديقة

2,536 جريحًا منذ بداية الحرب.

مساعدات إنسانية لغزة: