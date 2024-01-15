الحوثيون يطلقون صاروخا استهدف المدمّرة الأميركيّة "لابون" جنوبيّ البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأميركية إنها أسقطت صاروخا انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين، استهدف المدمرة الأميركية "لابون" جنوبي البحر الأحمر.

أُطلق صاروخ من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، فجر اليوم الإثنين، صوب المدمّرة الأميركيّة "لابون" جنوبيّ البحر الأحمر، وقالت واشنطن إنها قد تمكّنت من إسقاطه.

وقالت القيادة المركزية الأميركية: "أسقطنا صاروخا انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين، استهدف المدمرة الأميركية لابون، جنوبي البحر الأحمر".

وذكرت أن طائرة مقاتلة أميركية أسقطت صاروخ "كروز" مضادا للسفن. ولفتت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

جاء ذلك فيما استهدف قصف أميركيّ - بريطانيّ، موقعا شمال مدينة الحديدة اليمنيّة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" الحوثيين، مساء الأحد.

وقالت وسائل الإعلام إن "قصفا أميركيا بريطانيا، استهدف جبل جدع بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة".

وأشارت إلى "تحليق كثيف للطائرات الحربية الأميركية في سماء محافظة الحديدة". فيما نفت بريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق، أنهما نفّذتا هجوما.

ويأتي استهداف المدمرة الأميركية، بعد يوم من شنّ سفينة حربية أميركية هجمات استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأورد إعلام تابع للحوثيين، السبت، أن طيران الولايات المتحدة وبريطانيا استهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات؛ وأفيد بأن الضربات الجديدة استهدفت مطار صنعاء ومحيطه وقاعدة الديلمي الجوية القريبة منه.

وتجددت الهجمات على اليمن، بعد أن هدد الحوثيون بالرد على الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة، ضد مواقع تابعة لهم، متوعدين باستهداف مصالح البلدين التي قالوا إنها باتت "أهدافا مشروعة".

وحذر المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الجمعة، في بيان من أن "كل المصالح الأميركية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية، ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".

ولاحقا قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة "سترد إذا واصل الحوثيون سلوكهم غير المقبول" واستمروا في مهاجمة سفن في البحر الأحمر.

ويشنّ الحوثيون منذ أسابيع هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.