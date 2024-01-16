وسائل إعلام إيرانية: الجيش الإيراني يقصف بصواريخ ومسيرات مقرا لتنظيم "إرهابي" في باكستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "الجيش الإيراني يقصف مقرا لتنظيم إرهابي في باكستان". ولفتت إلى أن الهجوم نُفِّذ "بصواريخ ومسيرات".

نفّذ الجيش الإيرانيّ هجوما في باكستان، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه قصف "مقرات تجسسية" في العراق وسورية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "الجيش الإيراني يقصف مقرا لتنظيم إرهابي في باكستان".

ولفتت إلى أن الهجوم نُفِّذ "بصواريخ ومسيرات".

وليل الإثنين - الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف بصواريخ باليستية "مقرات تجسسية وتجمعات للجماعات الإرهابية" في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، كما أعلن قصف أهداف "إرهابية" في سورية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، "ردا على الفظائع الأخيرة للجماعات الإرهابية في كرمان وراسك".

كما قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه "استهدف وتدمر مقر تجسس النظام الصهيوني (الموساد الإسرائيلي) في إقليم كردستان العراق بالصواريخ البالستية". وأوضح البيان أنّ هذا المقر كان "مركزا رئيسيا لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد إيران".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الحرس الثوري "استهدف أحد مقرات التجسس للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية"، وذكرت وكالة "إيرنا" أن "قصف الحرس الثوري طاول أهداف مختلفة في كردستان العراق، أحدهما يتبع للموساد الإسرائيلي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان آخر، أنه شن هجمات صاروخية على "منفذي العمليات الإرهابية في الجمهورية الإسلامية، وخاصة تنظيم داعش" في سورية؛ وقال البيان إن "الحرس الثوري حدد ودمر أماكن تجمع قادتهم وعناصرهم الرئيسية بسلسلة من الصواريخ الباليستية ردا على الفظائع الإرهابية الأخيرة في إيران".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن انفجارين وقعا في مدينة كرمان في جنوب شرق إيران، في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات عند نصب تذكاري للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.