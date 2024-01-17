أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن "إدراج جماعة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".

أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى على رأسهم وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، إن "واشنطن تعيد إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية".

وأضاف أن "التصنيف سيسري خلال 30 يوما، لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني".

الناطق باسم الحوثيين (Getty Images)

وتابع المسؤول ذاته: "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف".

وقال إن "واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن "إدراج جماعة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".

وأضاف بلينكن أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

وقبل الإعلان الرسميّ، كانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن الولايات المتّحدة قرّرت إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمتها للمنظمات الإرهابية، بسبب شنهم هجمات على سفن في البحر الأحمر.

وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإنّ إدارة الرئيس جو بايدن، ستعلن عن هذه الخطوة الأربعاء، غداة شنّ قواتها ضربة جديدة ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأمس الثلاثاء، دمرت القوات الأميركية أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدة لإطلاقها من اليمن على سفن تجارية وحربية قبالة سواحل اليمن.

عناصر "الحوثي" أثناء سيطرتهم على سفينة (Getty Images)

وهذه ثالث ضربة تشنّها الولايات المتحدة ضد الحوثيين الموالين لإيران.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون الملاحة في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشنت القوات الأميركية والبريطانية فجر الجمعة، عشرات الغارات على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وأعلن الحوثيون أن الضربات أدت إلى مقتل خمسة من عناصرهم.

وفجر السبت الماضي، استهدفت الولايات المتحدة مجددا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة منذ 2014 لسيطرة الحوثيين. وقال الجيش الأميركي يومها إنه ضرب "موقع رادار في اليمن".

وردًّا على هذه الضربات، أعلن الحوثيون أن المصالح الأميركية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة"، وواصلوا شن هجمات على سفن في البحر الأحمر.

وأمس الثلاثاء، قالت سنتكوم إن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن باتجاه طرق ملاحة دولية، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ، لكنها لا تزال قادرة على الإبحار.