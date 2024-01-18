البحرية البريطانيّة: وقوع حادث في بحر العرب جنوب شرقي الشحر في اليمن

قالت البحرية إن الحادث وقع "على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرق منطقة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت في اليمن".

أفادت البحرية البريطانية، الخميس، بوقوع حادث في بحر العرب، وذلك في ظلّ استمرار الهجمات التي ينفّذها الحوثيون.

وقالت البحرية إن الحادث وقع "على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرق منطقة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت في اليمن".

وفي سياق ذي صلة، ذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الخميس، أن ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال، أبلغت عن اقتراب أربع طائرات مسيرة منها، وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأضافت "أمبري" في مذكرة تحذيرية، أنه "تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها".

وفي وقت سابق الخميس، قالت البحرية الهندية، إنها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأميركيين في خليج عدن، بعد هجوم لجماعة الحوثي اليمنية عليها، وذلك في ظل تسبب التوتر في الممرات البحرية بالمنطقة في تعطيل حركة التجارة العالمية.

وعقب الهجوم على السفينة الأميركية "جينكو بيكاردي" في وقت متأخر من الأربعاء، قال الجيش الأميركي إن قواته نفذت هجمات على 14 صاروخا للحوثيين "كانت تمثل تهديدا وشيكا على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وأبطأت هجمات الحوثيين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر على السفن في البحر الأحمر ومحيطه حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى من احتمال اتساع الحرب على غزة.