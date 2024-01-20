دمشق: 5 قتلى بينهم مسؤولان في الحرس الثوري إثر غارة إسرائيلية على مبنى

استهدف هجوم مبنى سكني في العاصمة السورية دمشق، فيما قالت وكالة "سانا" إن الهجوم ناجم عن عدوان إسرائيلي.

من مكان القصف في دمشق

قتل 5 أشخاص بينهم مستشاران كبيران في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة السورية دمشق؛ صباح اليوم السبت.

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وسُمع دوي انفجار نجم عن قصف إسرائيلي لمبنى سكني في دمشق، وتصاعد دخان كثيف من المكان.

دمشق: 5 قتلى بينهم مسؤول في الحرس الثوري إثر غارة إسرائيلية على مبنىhttps://t.co/0qc34spaq6 pic.twitter.com/0uXL1yIuy3 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 20, 2024

وأوردت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن "هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 5 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى كان يستضيف "اجتماع قيادات مقربة من إيران".

وأشار إلى أن "إسرائيل استهدفت بصاروخ مبنى مكونا من 4 طوابق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص"؛ مضيفا أن "المبنى دُمر بشكل كامل وكان يضم اجتماعات لقيادات مقربة من إيران".

من مكان استهداف المبنى في دمشق بغارة إسرائيليةhttps://t.co/0qc34spaq6 pic.twitter.com/Rmf9XYx8mg — موقع عرب 48 (@arab48website) January 20, 2024

وأوردت وكالة "رويترز، أن عضوا في الحرس الثوري الإيراني قتل وأصيب آخرون في الغارة الإسرائيلية.

ونقلت عن مصدر قوله إن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون حكومة النظام السوري وأنه سوي بالأرض.

وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار، مقرات أمنية وعسكرية عدة إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع لقوات النظام.

وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.