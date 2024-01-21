نتنياهو عن إعادة الأسرى في غزة: أرفض شروط الاستسلام لحماس

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، إنه يرفض شروط "الاستسلام" لحركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مشددا على "الإصرار الإسرائيلي" على تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وكذلك على "السيطرة الأمنية الكاملة" على القطاع في اليوم التالي للحرب.

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جاء ذلك في خطاب متلفز بثه نتنياهو، جاء فيه أنه "نحن نواصل الحرب على كل الجبهات وفي كل القطاعات. ولا نعطي أية حصانة لأي مخرب، لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في سورية، ولا في أي مكان. ومن يحاول الإضرار بنا، فإننا سنهاجمه"، وتابع "أما بالنسبة للرهائن فقد قمنا حتى الآن بإعادة 110 منهم، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعًا".

وأضاف أن "هذا أحد أهداف الحرب"، معتبرا أن "الضغط العسكري شرط ضروري لتحقيقه"، وادعى أنه "يعمل على ذلك على مدار الساعة"، ويأتي بيان نتنياهو قي أعقاب إعلان عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن البدء باعتصام مفتوح أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، لمطالبته بالعمل على التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم.

وشدد نتنياهو على رفضه شروط حماس للتوصل إلى صفقة، وقال: "لكي أكون واضحا، أنا أرفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام لوحوش حماس"، على حد تعبيره، مضيفا أنه "في مقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة والمغتصبين من جماعة النخبة، والإبقاء على الحركة".

وتابع "إذا وافقنا على ذلك، فقد سقط محاربونا سدى. إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا. لن نتمكن من إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بسلام، وسيكون السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مسألة وقت فقط. أنا لست على استعداد لقبول مثل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل، لذلك لن نوافق على هذه الشروط".