مصرع شخص وإصابة خطيرة في حادث طرق وسط البلاد

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنتين وسط البلاد عن مصرع شخص وإصابة آخر بجراح خطيرة.

من مكان الحادث

لقي شخص، في الأربعينيات من عمره، مصرعه وأصيب شاب آخر بجراح خطيرة في حادث طرق بين شاحنتين على شارع 431 قرب "ريشون لتسيون"، اليوم الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص شخصين بعد أن علقا من جراء الحادث.

ولم يكن أمام الطواقم الطبية سوى إقرار وفاة أحد المصابين إثر إصابته الخطيرة، فيما قدمت العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "تل هشومير" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.