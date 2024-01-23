جبهة لبنان: سقوط صواريخ في الجليل ومدفعية الاحتلال تقصف بلدات حدودية

لأول مرة منذ نحو 24 ساعة، صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لينان؛ تقارير إسرائيلية تفيد بإطلاق صواريخ من المناطق اللبنانية سقطت في مناطق مفتوحة في الجليل.

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، الثلاثاء، في بلدات ومواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، بما في ذلك بلدات عرب العرامشة وأدميت وإيلون وغورين وأفيفيم وبرعم ويرؤن، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بسقوط 3 صواريخ على الأقل أطلقت من الجنوب اللبناني، في مناطق مفتوحة في منطقة الجليل.

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وخلال الساعات الماضية، حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بحسب الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، وأفادت بأن قصفا إسرائيليا استهدف تلة حمامص.

وأوضحت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "صعّد من اعتداءاته مساء أمس، على قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط، فأغار على منزل في بلدة مجدل سلم ما أدى إلى تدميره وارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات والبنى التحتية في البلدة".

وقصفت مدفعية الاحتلال الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين، بالإضافة الى جبل اللبونة ومحيط بلدة الناقورة، ولفتت الوكالة إلى أن الاحتلال "وسّع الرقعة الجغرافية لاعتداءاته، لتتجاوز جنوب نهر الليطاني، مستهدفا قرى وبلدات جنوبية لم تشهد سابقا اعتداءات منذ بداية الحرب".

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