صفقة أميركية إسرائيلية تشمل تزويد الأخيرة بـ3 أسراب طائرات مقاتلة وكميات من الذخيرة

القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن تل أبيب توقع مع واشنطن على صفقة عسكرية ضخمة تشمل تزويد إسرائيل بثلاثة أسراب طائرات عسكرية مقاتلة (F35 وF15 وأباتشي) وكميات كبيرة من مختلف أنواع الذخيرة.

توصلت تل أبيب إلى اتفاق مع واشنطن حول صفقة عسكرية ضخمة تشمل تزويد إسرائيل بثلاثة أسراب طائرات عسكرية (F35 وF15 وأباتشي) وكميات كبيرة من مختلف أنواع الذخيرة، وذلك في خضم الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.

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وأوضحت القناة أنه جرى توقيع الصفقة التي تشمل عدد كبير من الطائرات وكمية ضخمة من الذخيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية في واشنطن، بواسط وفد من وزارة الأمن الإسرائيلية يتضمن رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إيال هرئيل، وغيره من المسؤولين.

وتشمل الصفقة تزويد إسرائيل بسرب من الطائرات المقاتلة الحديثة "إف 35" (F35) - مكون من 25 طائرة، وسرب من الطائرات المقاتلة "إف 15 إيه آي" (F15 AI) - 25 طائرة.

كما تشمل الصفقة سرب من الطائرات المروحية الحربية "أباتشي"، يشمل 18 مقاتلة على الأقل، إضافة إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بعشرات الآلاف من مختلف أنواع الذخيرة.

ويمتلك الجيش الإسرائيلي سربين فقط من طائرات الهليكوبتر "أباتشي" وهما السرب 190 والسرب 113، ويقومان بعمليات على مدار الساعة في غزة منذ بداية الحرب.

وتمتلك إسرائيل سربين من طائرات "إف 35" التي تعتبر أكثر الطائرات الحربية تقدما في العالم، وهما السرب 140 والسرب 116، بالإضافة إلى السرب 117 الذي يشكل سرب لتدريب وتأهيل الطيارين على "إف 35".

ويمتلك الجيش الإسرائيلي ثلاثة أسراب من طائرات "إف 15" المقاتلة وهي السرب 106 (F-15B/C/D) والسرب 133 (F-15A/B/D) والسرب 69 (F-15I)، وعادة ما يشمل كل سرب ما يتراوح بين 18 - 24 طائرة مقاتلة.

وذكرت القناة أنه "تم الأتفاق على تفاصيل الصفقة التي وقعت خلال اليوم الماضي، وسيتم تزويد إسرائيل بالطائرات في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك من المخزون الذي يتملكه الجيش الأميركي".

وأضافت أنه "من المتوقع أن تصل الذخيرة إلى إسرائيل خلال أيام". ووصف مسؤولون في الوفد الإسرائيلي المتواجد في الولايات المتحدة الصفقة بأنها "دراماتيكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وقالت القناة إن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة بأن تمنحها "الأولوية في الإمدادات، نظرا لتطور الحرب (على غزة) واحتمال أن تتطور إلى حرب متعددة الجبهات".

وبحسب التقرير، فإن "الصفقة ستمنح إسرائيل نفسا طويلا هي في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة"، في إشارة إلى أنها قد توفر للجيش الإسرائيلي القدرة على التعامل مع صعوبات عملياتية على المدى الطويل.