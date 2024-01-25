قصف متبادل والجيش الإسرائيلي يستنفر عند الحدود مع لبنان

جرى إغلاق عدد من الطرقات وإقامة حواجز في عدد من المناطق الحدودية على خلفية الخشية من عملية تسلل من لبنان إلى منطقة الجليل الأعلى، كما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستنفار في 9 مستوطنات قرب الحدود مع لبنان.

تواصل تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والجليل الأعلى، في الوقت الذي هدد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لبنان إذا لم تتوقف عمليات حزب الله.

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وقصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح الخميس، أطراف طير حرفا وراشيا الفخار وأحراج اللبونة والهبارية جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم تشخيص مشتبه به تسلل من قطاع لبنان، حيث هرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة.

وطالب الجيش الإسرائيلي من سكان "حانيتا" عند المنطقة الحدودية مع لبنان، التحصن في المنازل حيث جرى إغلاق الطرقات المؤدية إلى البلدة.

وجرى إغلاق عدد من الطرقات وإقامة حواجز في عدد من المناطق الحدودية على خلفية الخشية من عملية تسلل من لبنان إلى منطقة الجليل الأعلى، كما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستنفار في 9 مستوطنات قرب الحدود مع لبنان.