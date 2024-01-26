الحوثيون: استهدفنا سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية أدت إلى احتراقها

سريع: "القوات تؤكد اتخاذها كافة الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني".

أعلن الحوثيون مساء اليوم الجمعة استهداف سفينة نفط بريطانية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وإصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها.

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية للحوثيين، يحيى سريع، إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية ’مارلين لواندا’ في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".

وتابع سريع، أن "القوات تؤكد اتخاذها كافة الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن حريقا اندلع على متن سفينة تجارية بعد إصابتها بصاروخ جنوب شرقي عدن اليمنية.

وأضافت "أمبري" في مذكرة، أن "طاقم السفينة بخير".

وفي سياق متصل، أعلن الولايات المتحدة اليوم إسقاط صاروخ بالستي مضاد للسفن أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باتجاه سفينة عسكرية أميركية في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن الصاروخ كان متجها نحو موقع تتواجد فيه مدمرة من طراز "آرلي-بيرك"، وتم تدميره من دون أن يتسبب في "أي إصابات أو أضرار"، وذلك بعد أسابيع من التوترات في البحر قبالة سواحل اليمن.

ويأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الحوثيين ضد السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي وقت تقوم أميركا وبريطانيا بشن هجمات تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن ردا على استهداف السفن في البحر الأحمر.