احتجاجات إسرائيلية ضد الحكومة ومطالبة بصفقة تبادل أسرى وانتخابات

أغلق المئات شارع 65 في مفرق "كركور" مطالبين بإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة وإسقاط الحكومة.

تظاهر الآلاف مساء اليوم السبت في عدة مواقع وبلدات إسرائيلية مطالبة بصفقة تبادل أسرى وإجراء انتخابات مبكرة.

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وشارك العشرات في تظاهرة نظمت مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس المحتلة مطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري.

وأغلق المئات شارع 65 في مفرق "كركور" مطالبين بإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة وإسقاط الحكومة.

ومن بين ما ردده المتظاهرون "لا تدعوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة المختطفين، نريدهم أحياء وليس في توابيت. نريد صفقة الآن".

يتبع...