قتيل وجريح في هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول

وقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد، في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه شخصان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي.

شنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية، الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا.

ووقع الهجوم في كنيسة سانتا ماريا قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد، في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه شخصان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي. وأشار يرليكايا إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية وجود عناصر الشرطة وسيارة إسعاف أمام الكنيسة.

ولفت الوزير إلى أن شخصًا كان يشارك في المراسم توفي بعد الهجوم المسلّح. وقال "ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

في كانون الأول/ديسمبر، أوقفت القوات الأمنية التركية 32 شخصًا يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون لشنّ هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية.

وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان قد تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم في 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصًا.