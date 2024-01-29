عملية في حيفا: إصابة خطيرة لجندي دهسا وإطلاق النار على المنفذ

أطلق جنود النار على شاب فيما أصيب جندي بجراح خطيرة إثر تعرضه للدهس في حيفا، وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الحديث يدور عن عملية قرب قاعدة لسلاح البحرية.

أصيب جندي بجراح خطيرة من جراء تعرضه لعملية دهس، فيما أطلق آخرون النار على شاب بعد خروجه من المركبة وبحوزته بلطة قرب قاعدة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن منفذ العملية هو شاب، في العشرينيات من عمره، من سكان مدينة طمرة.

حيفا: إصابة خطيرة لجندي وإطلاق النار على شاب للاشتباه في تنفيذه عملية قرب قاعدة لسلاح البحريةhttps://t.co/wqGUKsqkh1 pic.twitter.com/U1WeDH9SWP — موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2024

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، حيث قام سائق مركبة بدهس جندي والخروج من المركبة محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا.

وأفيد بأن السيارة اصطدمت بجدار قاعدة سلاح البحرية، وعقب ذلك خرج السائق منها وقام بمطاردة أشخاص في المكان قبل أن يتم إطلاق النار عليه قرب مدخل القاعدة العسكرية.

مشهر آخر من مكان العملية في مدينة حيفاhttps://t.co/wqGUKsqkh1 pic.twitter.com/i2Mns2BcTR — موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2024

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للجندي المصاب، وقد عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده السفلية؛ فيما لم تعرف حالة الشاب بعد تعرضه لإطلاق نار.

وقال مضمد، إن "مع وصولنا إلى المكان رأينا المصاب وهو بوعيه وعانى جروحا خطيرة في أطراف جسده السفلية، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى ’رمبام’ وهو بحالة خطيرة".

اللحظات الأولى بعد وقوع العملية في حيفا وإطلاق النار على شاب وإصابة جندي بجراح خطيرةhttps://t.co/wqGUKsqkh1 pic.twitter.com/lL3DbjnzkJ — موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2024

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن "إرهابيا" نفذ عملية دهس قرب قاعدة عسكرية في شمال البلاد، حيث قام بعد ذلك بالخروج من السيارة ومحاولة الاعتداء على جنود بواسطة بلطة.

وأضاف أن جنودا وضابطا أطلقوا النار على المنفذ وجرى "تحييده" في المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها شرعت بالتحقيق في إصابة جندي و"تحييد" منفذ في حيفا؛ ودفعت بقوات معززة إلى المكان وباشرت أعمال البحث والتحقيق وذكرت أنها تحقق في الخلفية.