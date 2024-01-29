إصابة خطيرة لعامل سقط من علو بورشة بناء وسط البلاد

أسفر حادث عمل وقع في ورشة بناء في إحدى البلدات الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي (دروم هشارون) وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة خطيرة لعامل ستيني.

أُصيب عامل، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في إحدى البلدات الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي (دروم هشارون) وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة اليركون، تلقى بلاغا، الساعة 07:42، عن سقوط عامل عن ارتفاع حوالي 4 أمتار أثناء عمله في ورشة بناء في موشاف في المجلس الإقليمي جنوب الشارون. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الطبي ونقلوا المصاب إلى مستشفى مئير، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاما، في حالة خطيرة، ويعاني من إصابات في الصدر والبطن".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.