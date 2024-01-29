بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن: إصابة طالب فلسطيني قرب بيت لحم

قوات الاحتلال تطلق النار على طالب مدرسة في بلدة تقوع (فيسبوك)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، النار على طالب فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها الخليل ومحيطها وجنين ومخيمها.

في محافظة الخليل، أستشهد الشاب معتز محمود اطبيش، وأصيب آخر بجروح خطيرة صباح اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة دورا.

وفجر اليوم، استشهد الشاب ثائر نعيم حمو، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل أربعة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين.