سورية: 6 قتلى في عدوان إسرائيلي على محيط السيدة زينب

حاولت الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

من المنطقة التي جرى استهدافها في ريف دمشق

سمع دوي انفجارات تزامنا مع غارات نسبت لإسرائيل على محيط مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق؛ اليوم الإثنين.

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وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن اعتداء إسرائيلي بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط السيدة زينب.

سورية: عدوان إسرائيلي على محيط السيدة زينبhttps://t.co/Yt1lKATQxr pic.twitter.com/IZDQIkUeIc — موقع عرب 48 (@arab48website) January 29, 2024

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب التي تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام حاولت التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، قتل 10 من الميليشيات الإيرانية بينهم مستشارون في الحرس الثوري الإيراني نتيجة استهداف إسرائيلي لمبنى في دمشق؛ وفقا للمرصد السوري.