إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى وقصف إسرائيلي في جنوبي لبنان

شن الطيران الإسرائيلي غارات، فيما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا، واستهدفت بنيران رشاشات ثقيلة عدة مواقع وبلدات جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين "بالأسلحة المناسبة"، مضيفا أنه حقق إصابات مباشرة فيها.

تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، صباح الأربعاء، على طول الحدود اللبنانية، فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى محذرة من إطلاق صواريخ وتسلل مسيرات من الأراضي اللبنانية.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة "المنارة" في الجليل الأعلى.

وتجدد القصف الإسرائيلي الذي يستهدف أطراف بلدات حدودية جنوبي لبنان، وسط التوتر المستمر في المناطق الحدودية بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات، فيما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا، واستهدفت بنيران الرشاشات الثقيلة عدة مواقع وبلدات جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين "بالأسلحة المناسبة"، مضيفا أنه حقق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قصفا يوميا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.