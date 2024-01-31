تقرير: الخارجية الأميركية تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بلينكن يصدر تعليمات للمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بأن تعرض عليه خيارات للاعتراف الأميركي أو الدولي بالدولة الفلسطينية، فضلا عن تقديم توصيات بشأن الشكل الذي ستبدو عليه "الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح"، في ما يبدو تغييرا محتملا للسياسة الأميركية بهذا الملف.

أصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، توجيهات للمسؤولين في وزارته بالعمل على دراسة إمكانية الاعتراف الأميركي والدولي بدولة فلسطين في إطار الرؤية الأميركية لمستقبل القضية الفلسطينية في "اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ 117 يوما.

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جاء ذلك بحسب ما نقل المراسل لموقعي "واللا" الإسرائيلي و"أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء، عن مسؤولَيْن رفعَيْن في الإدارة الأميركية، في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية البريطاني، دافيد كاميرون، بهذا الشأن، مشيرا إلى "مبادرات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

واعتبر التقرير أن هذه الخطوة تشير إلى "تحول في التفكير داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية، وهو أمر حساس للغاية على المستويين الدولي والمحلي"، فيما يؤكد المسؤولون في واشنطن على أنه "لم يحدث أي تغيير في السياسات الأميركية" بشأن الصراع العربي/ فلسطيني - الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى "السياسة التي اعتمدتها واشنطن بهذا الشأن لعقود من الزمن، هي معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن "الجهود المبذولة لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الحرب في غزة فتحت الباب أمام إعادة التفكير في الكثير من النماذج والمقاربات والسياسات الأميركية القديمة".

وأفاد المسؤول الأميركي بأن "بعض المسؤولين في إدارة بايدن باتوا يعتقدون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغي أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلاً من الخطوة الأخيرة".