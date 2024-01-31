جماعة الحوثي تقصف مدمرة أميركية بالبحر الأحمر

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".

قصفت القوات المسلحة اليمينة التابعة لجماعة الحوثي المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر، حيث تم استهدافها بصواريخ بحرية، بحسب جماعة الحوثي.

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا. أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".

وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، أن "كل السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا، وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبنا وأمتنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".

ومساء الأحد، أطلقت القوات البحرية التابعة لجامعة الحوثي، صاروخا بحريا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها في خليج عدن، وأتى ذلك ضمن الإجراءات العسكرية للحوثيين دفاعا عن اليمن ومساندة للشعب الفلسطيني.