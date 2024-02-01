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01/02/2024 - 09:28

إطلاق صواريخ من لبنان على مزارع شبعا

تواصل القصف الحدودي المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي أعلن قصف واستهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية قبالة المنطقة الحدودية بالجنوب، فيما كثف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي في محيط العديد من البدلات اللبنانية بالجنوب.

إطلاق صواريخ من لبنان على مزارع شبعا

قصف متبادل على المناطق الحدودية (Getty Images)

أطلقت، اليوم الخميس، مجموعة من الصواريخ من جنوب لبنان على موقع الرادار التابعة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك، وسط تواصل القصف الحدودي المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي أعلن قصف واستهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية قبالة المنطقة الحدودية بالجنوب، فيما كثف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي في محيط العديد من البدلات اللبنانية بالجنوب.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

وأدى القصف المتبادل إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

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