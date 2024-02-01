مصادر إسرائيلية حول الصفقة المقترحة: "لم يصل أي رد رسمي من قطر بشأن رد حماس"

قالت مصادر إسرائيلية إنها لم تتلق ردا رسميا من قطر بشأن رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى المقترحة عقب اجتماع باريس؛ وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وزارة الخارجية القطرية تسلم حماس مقترح وقف إطلاق النار بـ"أجواء إيجابية" وأنها تنتظر ردها عليه.

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وذكرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لم تتلق ردا رسميا من قطر بشأن رد حماس، فيما رجحت أن يكون ذلك في الساعات القليلة القادمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، إن "اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه".

وأضاف أن "أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة والعمل ما زال جاريا على بعض التفاصيل. كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع".

وأشار الأنصاري إلى أنه "حذرنا منذ اليوم الأول من أن سياسات إسرائيل ستؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة".

يتبع...