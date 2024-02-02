غارات أميركية بريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن

تأتي الغارات الأميركية البريطانية بعد يوم من إعلان الحوثيين استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة بينما كانت متجهة إلى إسرائيل".

أعلن الحوثيون اليوم، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

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وأورد إعلام تابع للحوثيين، أن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"؛ دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، أعلن الإعلام ذاته أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات جديدة على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"، ما يرفع حصيلة غارات اليوم إلى 7.

مما يذكر أن محافظة حجة خاضعة في معظمها لسيطرة الحوثيين، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

تأتي الغارات الأميركية البريطانية بعد يوم من إعلان الحوثيين استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة بينما كانت متجهة إلى إسرائيل".

ولم يصدر تعليق أميركي أو بريطاني بشأن القصف الذي أعلن عنه الحوثيون.

وقال زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة الأربعاء، إن "الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية"، متعهدا "بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.