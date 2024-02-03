العدوان الأميركي على مواقع وبلدات شرقي سورية أدى لمقتل وجرح مدنيين وعسكريين

تقرير: "قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر اليوم عدوانا جويا سافرا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية"

شنت قوات الاحتلال الأميركي، فجر اليوم السبت، عدوانا جويا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية.

وجاء في بيان عسكري لوزارة الدفاع في النظام السوري أن "قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر اليوم عدوانا جويا سافرا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكد البيان أن "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأميركية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم ‘داعش‘ الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها سواء في سورية والعراق بكل الوسائل القذرة".

وأضاف البيان إن "عدوان قوات الاحتلال الأميركي، فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكن الجيش الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته ومبدأه في الدفاع عن سورية أرضا وشعبا وبضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف".

وأضاف البيان إن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال".

غارات أميركية في العراق وسورية

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنت غارات على مواقع قالت إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له في سورية والعراق أسفرت عن قتلى وجرحى في البلدين، وذلك ردًا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة أميركية بالأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مسؤولين أميركيين، لم تسمهم، قولهم إن "الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسورية على مقتل الجنود في هجوم الأردن".