5 قتلى بقصف من مسيرة على قاعدة أميركية بدير الزور

استهدف القصف، وفق المرصد السوري، قسما تابعا لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد في حقل العمر، ما أسفر عن خمسة قتلى ونحو عشرين جريحا، في وقت تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الموالية لإيران، قصف القاعدة في دير الزور.

قتل 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سورية الديمقراطية، الذين يتواجدون مع القوات الأميركية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن القصف "يعد الأول من مجموعات موالية لإيران ضد القواعد الأميركية، بعد القصف الأميركي على سورية والعراق" قبل أيام.

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وأصيب في الهجوم أيضا نحو 20 عنصرا بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل “المقاومة الإسلامية” بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة، ضمن إطار حملة "الانتقام لغزة"، والعدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات بحالات خطيرة.

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل الميليشيات الإيرانية على القواعد الأميركية، بعد الضربات الجوية الأميركية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

وشنت الولايات المتحدة ليل الجمعة السبت ضربات أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية، ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة في الأردن في 28 كانون الثاني/يناير.

وأحصى المرصد مقتل 29 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل، بينهم تسعة سوريين وستة عراقيين وستة لبنانيين ينتمون إلى حزب الله، في الضربات الأميركية الجمعة على شرق سورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لـ 108 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.