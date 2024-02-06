تقرير: بلاغ عن حادث على مسافة 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن

في وقت سابق، من فجر الثلاثاء، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت إلى "أضرار طفيفة"، وذلك جراء الهجوم بمسيرة غرب الحديدة في اليمن.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عصر اليوم الثلاثاء، في بيان، إننا "تلقينا تقريرا عن حادث على مسافة 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن".

وفي وقت سابق، من فجر الثلاثاء، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت إلى "أضرار طفيفة"، وذلك جراء الهجوم بمسيرة غرب الحديدة في اليمن.

وأضافت أمبري في بيان أن السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت "مناورات هروب" قبل أن تكمل الإبحار جنوبا في اتجاه مضيق باب المندب.

وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، إن القوات البحرية لجماعة الحوثي نفذت عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينة أميركية وأخرى بريطانية.

وأضاف العميد يحيى سريع: القوات البحرية اليمنية استخدمت صواريخ بحرية مناسبة في استهداف السفينتين في البحر الأحمر، والإصابة كانت دقيقة"

وتابع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية: "عملياتنا مستمرة ضد الأهداف الأميركية والبريطانية المعادية في البحرين الأحمر والعربي".

وأكد أن قوات الحوثي ستواصل استهداف السفن الأميركية، دفاعا عن اليمن وحتى رفع العدوان عن قطاع غزة.