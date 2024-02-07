مقتل قياديين من "حزب الله" العراقي في قصف مركبة شرقي بغداد

قال مصدر أمني، إن "مسيّرة استهدفت سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ".

من مكان قصف المركبة (شاشة)

قتل قياديان في "حزب الله" العراقي بقصف استهدف مركبة، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد؛ مساء اليوم الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد مصدران أمنيان قصف طائرة مسيّرة لسيارة شرقي بغداد؛ وذلك وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أميركية على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وقال مصدر أمني، إن "مسيّرة استهدفت سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ".

وبحسب مصدر أمني ثان أكد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي".

من مكان استهداف المركبة شرقي العاصمة العراقية بغداد.https://t.co/LJn0O7ht8l pic.twitter.com/2I0PUDvGhs — موقع عرب 48 (@arab48website) February 7, 2024

تغطية خاصة ومتواصلة: