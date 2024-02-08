أزمة البحر الأحمر: هبوط أرباح "ميرسك" بنسبة 87% بسبب هجمات الحوثيين

أشارت "ميرسك" إلى توقعات متشائمة حيال أرباحها خلال العام الجاري 2024، بسبب الأزمة القائمة في البحر الأحمر، ومعروض كبير في سفن الحاويات. وشدّد رئيسها على أن "الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين".

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب أزمة البحر الأحمر والهجمات التي ينفّذها الحوثيون.

وذكرت الشركة في بيان أن أرباحها قبل الضرائب والإهلاك، بلغت 839 مليون دولار في الربع الأخير من 2023، نزولا من 6.54 مليارات دولار على أساس سنوي.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، علقت "ميرسك" وشركات شحن تجارية كبرى عبورها للبحر الأحمر، واستبدلته بطريق رأس الرجاء الصالح جنوب دولة جنوب إفريقيا، ما أضاف قرابة أسبوعين إضافيين ونفقات أعلى للوصول إلى وجهاتها النهائية.

وأشارت "ميرسك" إلى توقعات متشائمة حيال أرباحها خلال العام الجاري 2024، بسبب الأزمة القائمة في البحر الأحمر، ومعروض كبير في سفن الحاويات.

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وقالت: "نتوقع أرباحا قبل الضرائب والإهلاك بين مليار إلى ستة مليارات دولار خلال العام الجاري، نزولا من 9.6 مليارات دولار محققة فعليا في 2023".

وذكرت أن "أزمة البحر الأحمر تسببت بكثير من الضبابية في سوق الشحن البحري خلال 2024".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، "تواصل الضغوط على أسعار الشحن في ظل استمرار الإبحار حول أفريقيا بسبب الأزمة في البحر الأحمر".

وشدّد على أن "الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين".

وأضاف أن "البحرية الأميركية أبلغتنا أنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة جميع السفن في البحر الأحمر".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأميركية والبريطانية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.