القدس المحتلة: استشهاد فتى من بلدة بدو برصاص قوات الاحتلال

قدمت عمليات إنعاش للفتى الشهيد، ثم نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إعلان استشهاده بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

استشهد الفتى محمد أحمد محمد خضور (17 عاما) من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة من جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال مساء السبت.

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وفي التفاصيل، فإن الشهيد كان قد أصيب بجراح حرجة برأسه برصاص الاحتلال، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في قدمه.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشهيد وشاب آخر كان برفقته أثناء تواجدهما في مركبة قرب قرية خرب اللحم القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة.

وقدمت عمليات إنعاش للشهيد، ثم نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إعلان استشهاده بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون مساء السبت بحماية قوات الاحتلال على مزارعين ورعاة ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين من "متسبي يائير" و"سوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، هاجموا المواطنين وهم مدججون بالسلاح وشتموهم بألفاظ نابية وطاردوا رعاة الماشية في قرى المفقرة والتوانه واقويويص وشعب البطم ومغاير العبيد، وفتشوا متخفين بزي جنود الاحتلال عددا من الكهوف ومساكن المواطنين.

كما دهس جيش الاحتلال ناقة في منطقة أم حميطة قرب قرية الحلاوة بمسافر يطا.

وفي وقت سابق السبت، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (19 عاما) بالرصاص الحي في البطن، خلال المواجهات في بيت أمر.

وكانت قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية قد اقتحمت بيت أمر صباح السبت، وشرعت بأعمال تجريف للشوارع وأغلقت جميع الطرق التي تربط البلدة بالبلدات المجاورة بالسواتر الترابية.