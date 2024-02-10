النقب: مصرع شاب في حادث دراجة نارية في حورة

أسفر حادث طرق وقع في بلدة حورة بالنقب عن مصرع شاب من جراء اصطدام دراجة نارية بحاجز حديدي.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث دراجة نارية ببلدة حورة في منطقة النقب جنوبي البلاد، مساء اليوم السبت.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية بحاجز حديدي، ما أسفر عن مصرع سائقها متأثرا بجراحه الخطيرة.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال مضمدان، إن "سائق الدراجة النارية كان بجانبها وهو فاقد للوعي وعانى جروحا حرجة، وبعد إجراء الفحوص الطبية لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.