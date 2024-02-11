شهيد ومصاب برصاص الاحتلال بزعم عمليتي طعن بالقدس المحتلة وغرب بيت لحم

جاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أن "مشتبها حاول طعن شرطيين في البلدة القديمة في القدس، وقد تم تحييد المشتبه على يد أفراد الشرطة".

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولتهما تنفيذ عمليتي طعن إحداهما في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة والأخرى غرب بيت لحم، مساء اليوم الأحد.

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وبحسب مصدر طبي إسرائيلي، فإن طواقمه تعاملت مع مصاب (30 عاما) بجراح طفيفة في القدم؛ فيما جرى "تحييد المنفذ".

القدس المحتلة: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعنhttps://t.co/zZDWLQnX6E pic.twitter.com/MGtHaSYKaj — موقع عرب 48 (@arab48website) February 11, 2024

وقالت "نجمة داود الحمراء" في بيان "تلقينا بلاغا عند الساعة 21:05 حول محاولة طعن في البلدة القديمة بالقدس، وأبلغت الطواقم الطبية عن منفذ جرى تحييده ومصابا بجراح طفيفة من جراء إصابته بشظايا".

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أن "مشتبها حاول طعن شرطيين في البلدة القديمة في القدس، وقد تم تحييد المشتبه على يد أفراد الشرطة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "إرهابيا" وصل قرب حاجز للشرطة في البلدة القديمة، حيث أثار شكوك عناصر "حرس الحدود" بالمكان الذين استدعوه لإجراء فحوصات، وبعد أن اقترب منهم فجأة أخرج سكينا وحاول طعنهم؛ حسبما جاء في بيان لها.

وأضافت أن "العناصر قاموا بإطلاق النار عليه وتحييده، وفي الأثناء أصيب أحد المارة في ساقه (على ما يبدو من الرذاذ) بإصابة طفيفة".

قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من نقل الشاب المصاب إلى المستشفى بعد إصابته برصاصها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن غرب بيت لحمhttps://t.co/zZDWLQnX6E pic.twitter.com/4oBFyJjIIp — موقع عرب 48 (@arab48website) February 11, 2024

واستدعت الشرطة قوات كبيرة إلى المكان حيث قامت بتطويق المنطقة وإغلاقها ومنع مرور المواطنين.

وغرب بيت لحم، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنود في مفرق حوسان.

وجاء عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "طواقمنا تتعامل مع مصاب (35 عاما) برصاص الاحتلال على مدخل بلدة بتير غرب بيت لحم، ولكن قوات الاحتلال حتى اللحظة لم تسمح لطواقمنا بنقله للمستشفى"؛ قبل أن تعلن لاحقا عن استشهاده واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وادعت تقارير إسرائيلية أن "إرهابيا" حاول طعن جنود في مفرق حوسان قرب "بيتار عيليت"، فيما لم يصب أحد من الجنود.

وزعم جيش الاحتلال أن "إرهابيا" حاول طعن جندي خلال عمله قرب قرية حوسان، وأطلقت قوة النار عليه وجرى "تحييده"، ولم تسجل إصابات بين الجنود.