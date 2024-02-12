محكمة تأمر الحكومة الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات "إف-35"

أشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل هذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في الحرب على غزة.

قضت محكمة هولندية، اليوم الإثنين، بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

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وقالت المحكمة في بيان، إن "محكمة الاستئناف الهولندية، أمرت الحكومة الهولندية بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام".

واضافت: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل هذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في الحرب على غزة.

ويأتي هذا القرار بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وكان رئيس الوزراء الهولندي، قد طالب نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كبير.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على وقف القتال على الفور، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.