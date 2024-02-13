تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات فيها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات وقصف مدفعي ومهاجمة عدة مواقع في جنوب لبنان.

تجدد القصف المتبادل بالمدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة، الثلاثاء، بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، في مواجهات شبه يومية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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وأطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران رشاشاها الثقيلة باتجاه بلدات في الجنوب اللبناني، بينها جبلي اللبونة، والعلام وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بينما استهدف حزب الله مستوطنة "مرجليوت" الحدودية برشقة صاروخية مضادة للدروع أسفرت عن أضرار في المنطقة.

وأعلن حزب الله استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات فيها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات وقصف مدفعي ومهاجمة عدة مواقع في جنوب لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي على طول المناطق الحدودية.