جامعة "أوسلو ميتروبوليتان" النرويجية توقف تعاونها مع الجامعات الإسرائيلية

جاء في تقرير نرويجي أن القرار اتُخذ إثر ضغوطات فرضتها مجموعات مناصرة لفلسطين متواجدة في إدارة الجامعة، ولم يتُخذ قرار المقاطعة الأكاديمية ولكن تقرر أن لا توقّع اتفاقات جديدة مع الجامعات والكليات الإسرائيلية.

أعلنت جامعة "أوسلو ميتروبيلتان" النرويجية، اليوم الأربعاء، توقّفها عن مشروع تبادل الطلاب مع جامعة حيفا، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في تقرير نرويجي أن القرار اتُخذ إثر ضغوطات فرضتها مجموعات مناصرة لفلسطين متواجدة في إدارة الجامعة، ولم يتُخذ قرار المقاطعة الأكاديمية ولكن تقرر أن لا توقّع اتفاقات جديدة مع الجامعات والكليات الإسرائيلية.

ويُذكر أن مجلس إدارة الجامعة أدان إسرائيل بسبب "عدوانيتها على قطاع غزة".

وكان قد عبر باحثون إسرائيليون عن تخوفهم من أن المعارضة والاحتجاجات الواسعة للحرب على غزة في الأكاديميات في العالم وخاصة في الولايات المتحدة، التي توصف في إسرائيل بأنها "مظاهر العداء للسامية"، ستلحق ضررا بعملهم فيها وتمنع تقدمهم المهني، وسيضر لاحقا بمجمل مجال الأبحاث الأكاديمية في إسرائيل.

"وبات مسؤولون في عالم الأبحاث في إسرائيل يرصدون براعم لنبذ باحثين إسرائيليين في عالم الأكاديميات"، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال باحث إسرائيلي لديه علاقات أكاديمية في دول أجنبية إن "عالم الأكاديميات والعلوم قام ضدنا. وباحثون شبان في إسرائيل يخافون من أن ينكلوا بهم، ويمنعونهم من الحصول على مِنح لأبحاث وأن يرفضوا التعاون معهم".

وأضاف أنه "توجد حالات أبلغ فيها باحثون في خارج البلاد نظرائهم في البلاد بوقف التعاون معهم، ورفض نشر مقالات علمية من دون تبرير ذلك. وفي هذا الوضع ستبقى الأبحاث في إسرائيل متخلفة. ولا توفر الجامعات في البلاد إمكانيات كهذه".

وقالت رئيسة منظمة Science Abroad، التي تساعد علماء إسرائيل بالعمل في دول أجنبية، بروفيسور ريفكا كارمي، "إننا نشعر بمقاطعة خفية تشمل رفض قبول وتقييم مقالات لباحثين إسرائيليين، ورفض مقترحات لحضور مؤتمرات في البلاد أو التوقف عن دعوة محاضرين إسرائيليين إلى مؤتمرات في خارج البلاد، وكذلك رفض باحثين فحص سيرة ذاتية لعلماء إسرائيليين من أجل تقدمهم الأكاديمي".