اشتباه بعمليّة إطلاق النار شرق أسدود: 6 إصابات و"تحييد" المنفّذ

أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن 3 من بين المصابين الستّة، أُصيبوا بجراح خطيرة، واثنين بجراح متوسطة، وواحد بجراح طفيفة.

أُصيب 6 إسرائيليين بجراح، تعرّض بعضهم لجراح حرجة وخطيرة، إثر إطلاق نار استهدفهم في محطّة حافلات، جنوب الرملة، اليوم الجمعة، في ما يُشتبه بأنها عمليّة تمّ "تحييد" منفّذها.

وأشارت البيانات التي صدرت عن الطواقم الطبيّة الإسرائيلية، إلى أن 3 من بين المصابين الستّة، أُصيبوا بجراح خطيرة، فيما أصيب آخر بجراح حرجة، بينما أُصيب اثنان بجراح متوسطة.

ولفتت الشرطة على لسان الناطق باسمها، إلى أن هناك اشتباها بأن هناك شخصا آخر قد يكون قدّم المساعدة للمنفّذ، وتجري أعمال بحث لفحص ذلك.

في المقابل، ذكرت بلدية "كريات ملاخي" في بيان مقتضب، أنه "خلافا للشائعات، لا اشتباه بتواجد مخرّب في المنطقة".

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن "جنديًّا حيَّد مُطلق النار" في المكان. وقالت إن المنفّذ وصل بسيّارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية.

وقال طاقم طبيّ إسرائيليّ إنه تلقي بلاغا "في تمام الساعة 12:38، عن وقوع عدد من المصابين بإطلاق نار، ويقوم مسعفون بتقديم العلاج الطبي لثلاثة مصابين إصاباتهم خطيرة"، قبل أن يؤكد ارتفاع عدد المصابين إلى 5، في حين أفادت تقارير بأن مصابا آخر قد وصل للمشفى بشكل ذاتيّ.

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