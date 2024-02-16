اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة اللد عن مقتل شخص، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 20 قتيلا.

قتل الشاب فارس حسين شعبان (27 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة اللد مساء اليوم، الجمعة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 20 قتيلا.

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وأفيد بأن الضحية تعرض لإطلاق نار أثناء تواجده داخل سيارة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان.

وقال أحد المضمدين، إن "المصاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس وقد عانى إصابة اخترقت جسده، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته إثر إصابته الحرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

20 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 20 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.