الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على رفض إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين

في إعلان نوايا، أعدّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جاء أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين"، وشدد الإعلان أنه يرفض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أحادي الجانب.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على رفض إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

وفي إعلان نوايا، أعدّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جاء أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين"، وشدد الإعلان أنه يرفض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أحادي الجانب.

وجاء في الإعلان أن "تسوية من هذا النوع تُحصّل فقط بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، بدون شروط مسبقة. إسرائيل تعترض لاعتراف دولي أحادي الجانب بدولة فلسطينية، واعتراف كهذا هو جائزة كبرى للإرهاب بعد مجزرة 7 أكتوبر، جائزة لا مثيل لها، وتمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".

ويأتي هذا في ظل بث رسائل بدت كأنها موجهة إلى إسرائيل، بقول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه يعتقد أن "هناك فرصة استثنائية لدى إسرائيل في الأشهر المقبلة لإنهاء دائرة العنف هذه مرة واحدة وإلى الأبد".

وقال أمام مؤتمر ميونخ للأمن "هناك حقائق جديدة لم تكن موجودة من قبل. بدءًا بحقيقة أن كل دولة عربية تقريبًا ترغب الآن عمومًا في دمج إسرائيل في المنطقة، وتطبيع العلاقات معها إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، وتقديم ضمانات والتزامات أمنية، حتى تشعر إسرائيل بمزيد من الأمن والأمان".

وأضاف بلينكن أن "هناك جهودا حقيقية تبذل أيضا لإصلاح السلطة الفلسطينية التي مقرها في الضفة الغربية المحتلة ولكنها لا تسيطر على الوضع في غزة التي تديرها حماس".

وأضاف أن الهدف هو جعلها "أكثر فعالية في تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني وأن تكون شريكا أفضل لإسرائيل في ذلك المستقبل".

ولفت بلينكن أيضا إلى "ضرورة المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية، دولة تضمن أيضا أمن إسرائيل".

وفي اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في ميونخ، تحدث بلينكن أيضًا عن "فرص حقيقية" لمستقبل أكثر أمانًا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

واتفق هرتسوغ مع القول إن هناك فرصًا، لكنها "تحتاج إلى دراسة متعمقة". وشدد على أنه يتعين على إسرائيل "استكمال العمل على تقويض البنية التحتية الأساسية لحماس والقضاء على الحركة".