الحوثيون: استهدفنا سفينة بريطانية في خليج عدن وأسقطنا طائرة أميركية في الحديدة

سريع: "وفي الحديدة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أميركية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين الأولى استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن، وفي الأخرى جرى إسقاط طائرة أميركية في الحديدة باليمن.

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن (Rubymar) وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وذلك انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وأضاف أنه "كان من نتائج العملية إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن، وقد حصرنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وتابع سريع "وفي الحديدة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أميركية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني".

وختم سريع بالقول إن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.