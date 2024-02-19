نتنياهو يقرر طرح القرار الصادر عن حكومته بشأن مشروع الدولة الفلسطينية، والذي يعر عن رفض إسرائيلي لـ"الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة" مع الفلسطينيين، أو التحركات للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لمصادقة الكنيست؛ ويشدد على أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على غرب الأردن.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه قرر طرح قرار حكومته الرافض لمشروع الدولة الفلسطينية، بما في ذلك ما يصفه بـ"الإملاءات الدولية" بشأن التسوية و"الاعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية مستقلة، لمصادقة الكنيست، مشددا على أن إسرائيل "ستحتفظ بالسيطرة الأمنية المطلقة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء مع أو بدون تسوية دائمة" مع الفلسطينيين.

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جاء ذلك في بيان مصور صدر عن نتنياهو، مساء اليوم، الإثنين، أشار فيه إلى "إجماع" في ائتلافه الحكومي حول "الموقف الرافض لخضوع إسرائيل للإملاءات الدولية بشأن مثل هذه المسألة الوجودية"، لافتا إلى "ضغوط دولية من نوع جديد" تتمثل بـ"محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".

واعتبر نتنياهو أن الدولة الفلسطينية "من شأنها أن تعرّض وجود دولة إسرائيل للخطر"؛ وقال نتنياهو، في البيان، إنه "يدير منذ خمسة أشهر معركة سياسية غير مسبوقة. أتاحت لمقاتلينا حرية العمل لتحقيق كافة أهداف الحرب"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 136 يوما.

وأضاف "قاومنا خلال هذه الفترة العديد من الضغوط الدولية التي كانت تهدف إلى وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها"، وتابع "لكننا نشهد في الأيام القليلة الماضية نوعا جديدا من الضغوط: محاولة فرض علينا إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، من شأنها أن تعرّض وجود دولة إسرائيل للخطر".

وشدد على أن حكومته "ترفض ذلك رفضا قاطعا"، وأضاف "لهذا السبب قدمت للحكومة اقتراحا بقرار ينص على أن إسرائيل ستعارض محاولة فرض إقامة دولة فلسطينية عليها من جانب واحد"، وقال إنه "رغم اختلاف الآراء داخل الحكومة بشأن التسوية الدائمة، إلا أن هذا الاقتراح حظي بإجماع من جميع المشاركين في الحكومة".

وأضاف "إننا جميعا متحدون خلف الموقف الرافض لأن تخضع إسرائيل للإملاءات الدولية بشأن مثل هذه المسألة الوجودية"، وتابع "إنني أرحب بذلك، وسأقدم الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه لمصادقة الهيئة العامة للكنيست اليوم (الإثنين). وأنا متأكد من أنه سيحظى بأغلبية ساحقة".

واعتبر أن قرارا يصدر عن الكنيست إلى جانب قرار الحكومة بهذا الشأن، "سيوضح للعالم أن هناك وحدة واسعة جدًا داخل إسرائيل ضد المحاولة الدولية لفرض الدولة الفلسطينية عليها"، وتوجه للمواطنين الإسرائيليين، قائلا: "الكل يعرف أنني أنا من أوقف لعقود من الزمن قيام الدولة الفلسطينية التي من شأنها أن تعرّض وجودنا للخطر".

وأضاف "موقفي كان ولا يزال واضحا. ولقد بات أكثر قوة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، وشدد على أنه "بكل الأحوال، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية مطلقة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن. وهذا يشمل بالطبع يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) وقطاع غزة".

وقال إنه "حتى أولئك الذين لديهم آراء مختلفة يتفقون على أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يجب علينا أن نتخذ القرارات المتعلقة بوجودنا ومستقبلنا بأنفسنا، ولذلك أدعو جميع الأحزاب الصهيونية إلى التصويت لصالح الاقتراح الذي سنقدمه إلى الكنيست الليلة".