الحوثيون: نفذنا عدة عمليات ضد سفن حربية أميركية وسفينة ومواقع إسرائيلية بإيلات

سريع: "هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

أعلن الحوثيون مساء اليوم، الثلاثاء، تنفيذ عدة عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة وصواريخ بحرية استهدفت سفنا حربية أميركية في البحرين الأحمر والعربي ومواقع إسرائيلية في منطقة إيلات وسفينة إسرائيلية في خليج عدن.

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيّر بالقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيّرة على عدد من السفن الحربية الأميركية المعادية في البحرين الأحمر والعربي".

وأضاف "كما نفذ كذلك عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد آخر من الطائرات المسيّرة".

وتابع سريع، أن "القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة إسرائيلية (Msc Silver) في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وختم بالقول، إن "هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.