بوتين: روسيا "تعارض في شكل قاطع" نشر أسلحة نووية في الفضاء

قال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو: "عارضنا دائما في شكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء، ولا نزال على هذا الموقف".

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو "تعارض في شكل قاطع" نشر اسلحة نووية في الفضاء، بعدما اتهمته واشنطن بأن لديه مشروعا لتطوير سلاح مماثل مضاد للأقمار الاصطناعية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو: "عارضنا دائما في شكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء، ولا نزال على هذا الموقف".

وأكد شويغو أن روسيا "لا تملك" نوعا من السلاح تتهمها الولايات المتحدة بأنها تعتزم نشره.

والأسبوع الماضي، حذّر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، مايك تيرنر، من تهديد وصفه بـ"الخطير" لأمن بلاده القومي، مطالبا الرئيس جو بايدن، برفع السرية عنه، حتى يتسنى مناقشة إجراءات التصدي له.

وبينما لم يكشف تيرنر عن طبيعة هذا التهديد حينها، قال في بيان صحافي، إن جميع أعضاء الكونغرس لديهم الآن إمكانية الوصول إلى معلومات عنه.

وأوردت هيئة الإذاعة الأميركية نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن "تحذير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، يتعلق برغبة روسيا في وضع سلاح نووي بالفضاء".

وقال تيرنر: "قامت (الأربعاء الماضي) اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات في مجلس النواب، بتوفير معلومات لجميع أعضاء الكونغرس بشأن تهديد خطير للأمن القومي".

وطالب تيرنر بايدن، "برفع السرية عن كافة المعلومات المتعلقة بهذا التهديد، حتى يتسنى للكونغرس والإدارة وحلفاؤنا مناقشة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التهديد علانية".

ولم يدل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بتفاصيل حول ما كان يقصده تيرنر، عندما سأله الصحافيون عن ذلك.

ومع ذلك، قال سوليفان، إنه اتخذ خطوة "غير معتادة للغاية" بالاتصال بقيادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك رئيسي لجنتي الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتحديد موعد اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.