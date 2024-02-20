زورق حربي فرنسي يعترض مسيّرتين في البحر الأحمر أُطلقتا من اليمن

كانت قد استهدفت غارات أميركية بريطانية في ساعات متأخرة من الليل منطقة الكدن في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في اليمن، فيما تعرضت سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في بيان صدر عنها إن زورقا حربيا فرنسيا اعترض ودمر طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر، أُطلقتا من اليمن.

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وكانت قد استهدفت غارات أميركية بريطانية في ساعات متأخرة من الليل منطقة الكدن في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في اليمن، فيما تعرضت سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.

ونقلت محطة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "القوات الأميركية نفذت الإثنين ضربات دفاعا عن النفس ضد الحوثيين في اليمن"، حيث استهدفت الضربات منصة إطلاق صواريخ متنقلة ومنظومة جوية بدون طيار للحوثيين.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، بأن القوات الأميركية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيها مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي، وأن السلطات تقوم بالتحقيق".

وأوضحت أن "الربان أفاد بأن السفينة قد أصيبت نتيجة نظام جوي غير مأهول، بأضرار سطحية للبنية الفوقية للإقامة".