الاستهداف الإسرائيلي في دمشق: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر

ذكرت مصادر سورية محلية أن غارة استهدفت شقة في وسط بناية سكنية، ما أدى لاحتراقها بالكامل، وإلحاق أضرار بالبناية عامة.

ذكرت تقارير سورية، صباح اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص قُتلوا وأُصيب آخر إثر عدوان إسرائيلي على شقة سكنية في كفر سوسة في العاصمة دمشق.

وأوردت أنباء ومنها تقارير إسرائيلية أن شخصية إيرانية في سورية كانت الهدف من عملية الاغتيال.

وأشارت تقارير سورية إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف بـ4 صواريخ شقة، حيث سُمع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة.

وذكرت مصادر سورية محلية أن غارة استهدفت شقة في وسط بناية سكنية، ما أدى لاحتراقها بالكامل، وإلحاق أضرار بالبناية عامة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف في حي البيادر بالقرب من مدرسة البوادر بدمشق.

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