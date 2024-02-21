قصف إسرائيلي يستهدف بلدات بالجنوب اللبناني

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين في القطاع الغربي جنوبي لبنان، بينما رد حزب الله في قصف واستهداف بلدات إسرائيلية على الحدود ومواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي.

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء تبادلا للقصف والضربات الصاروخية والمدفعية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتركز القصف في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى.

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وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين في القطاع الغربي، فيما شن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني

ورد حزب الله في قصف واستهداف بلدات إسرائيلية على الحدود، وكذلك قصف تموضعات وتجمعات ومواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.