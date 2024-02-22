الطيرة: مقتل أب وابنه في جريمة إطلاق نار

قتل 21 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل أحمد عبد الحي وابنه محمد في جريمة إطلاق نار ارتكبت فجر اليوم الخميس، في بلدة الطيرة الواقعة بمنطقة المثلث الجنوبي.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء جريمة إطلاق نار في الطيرة، ووصل طاقم طبي إلى المكان، وعثر على شخصين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 54 عاما ورجل يبلغ من العمر 23 عاما، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتهما على الفور.

الطيرة: مقتل أحمد عبد الحي وابنه محمد

وذكرت الشرطة في بيان لها أن تلقت بلاغا عن جريمة قتل مزدوجة في الطيرة، حيث تم إطلاق النار على شخصين من سكان البلدة، خلال تواجدهما داخل مركبة.

وفتحت الشرطة تحقيقات في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وقامت الشرطة بجمع الأدلة من مكان الجريمة من قبل محققي القسم الجنائي، حيث يجري التحقيق في خلفية وملابسات الجريمة.

21 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 21 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.